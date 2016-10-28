Мінімальні зарплати можливо підвищити за рахунок збільшення комунальних тарифів – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Мінімальні зарплати можливо підвищити за рахунок приведення ціни на газ до ринкового рівня. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко, передає УНН.
“Я думаю, що є певний резерв пов’язаний з тим, що частина грошей, які зараз звільнилися, оскільки підняли ціну на газ, то не треба давати компенсацію „Нафтогазу“,” — сказав він.
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“Більша частина цих коштів йде на субсидії. Але, якщо підіймається заробітна плата, частина цих коштів теж звільняється. Фактично, замість субсидії люди будуть платити із заробітної плати”, — заявив В.Фесенко.