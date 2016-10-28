Минфин: увеличение минимальной зарплаты до 3200 грн будет реализовано

"Когда мы увидели реальную возможность реализации этого мероприятия, мы сказали о том, что он будет реализован и сбалансирован в рамках тех предложений, которые есть и мы убеждены, что это реально на сегодняшний день", - сказал он.

Е.Капинус также отметил, что соответствующие расчеты были сделаны еще летом.

"Мы делали расчеты летом, но высчитывали, возможные сценарии в определенных условиях. Было принято решение о 3200 и оно было подтверждено расчетами", - добавил он.

Напомним, правительство собирается в 2017 году довести минимальную зарплату до уровня 3200 грн.