Минфин: увеличение минимальной зарплаты до 3200 грн будет реализовано
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Повышение минимальной заработной платы до 3200 гривен является реальным и бюджет по такому показателю будет сбалансированным. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал заместитель министра финансов Евгений Капинус, передает УНН.
"Когда мы увидели реальную возможность реализации этого мероприятия, мы сказали о том, что он будет реализован и сбалансирован в рамках тех предложений, которые есть и мы убеждены, что это реально на сегодняшний день", - сказал он.
Е.Капинус также отметил, что соответствующие расчеты были сделаны еще летом.
"Мы делали расчеты летом, но высчитывали, возможные сценарии в определенных условиях. Было принято решение о 3200 и оно было подтверждено расчетами", - добавил он.
Напомним, правительство собирается в 2017 году довести минимальную зарплату до уровня 3200 грн.