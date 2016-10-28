Мінфін: збільшення мінімальної зарплати до 3200 грн буде реалізоване
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень є реальним і бюджет за такого показника буде збалансованим. Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав заступник міністра фінансів Євген Капінус, передає УНН.
"Коли ми побачили реальну можливість реалізації цього заходу, ми сказали про те, що він буде реалізований і збалансований у рамках тих пропозицій, які є і ми переконані, що це реально насьогодні", - сказав він.
Є.Капінус також зазначив, що відповідні розрахунки були зроблені ще влітку.
"Ми робили розрахугки влітку, але вираховували, які можливі сценарії в певних умовах. Було прийнято рішення про 3200 і воно було підтверджено розрахунками", - додав він.
Нагадаємо, уряд збирається у 2017 році довести мінімальну зарплату до рівня 3200 грн.