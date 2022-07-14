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Минфин США назвал войну россии в Украине «самым большим вызовом» для мировой экономики

Минфин США назвал войну россии в Украине «самым большим вызовом» для мировой экономики

Киев • УНН

 • 100153 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что война россии в Украине является «самым большим вызовом» для мировой экономики. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Цитата

«Наша величайшая проблема сегодня происходит от россии», — сказала она на пресс-конференции на курортном острове Бали перед встречей министров финансов ведущих экономик мира G20 и управляющих центральных банков в пятницу и субботу.

«Международное сообщество должно ясно видеть экономические и гуманитарные последствия его (путина) войны».

Детали

Йеллен сказала, что она будет продолжать оказывать давление на союзников по G20 на встрече с целью ограничения цен на российскую нефть, чтобы лишить путина военной казны, и будет оказывать давление на Москву, чтобы она прекратила вторжение, одновременно снизив затраты на энергоносители.

министр финансов россии не будет присутствовать на переговорах на Бали, а выступит на них виртуально.

Добавим

министру иностранных дел рф сергею лавровую устроили бойкот на саммите глав МИД G20. С представителем страны отказались сделать традиционное общее фото.

Также в знак протеста против военной агрессии россии чиновники накануне бойкотировали ужин с лавровым.

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