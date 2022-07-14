Мінфін США назвав війну росії в Україні «найбільшим викликом» для світової економіки

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«Наша найбільша проблема сьогодні походить від росії», — сказала вона на пресконференції на курортному острові Балі перед зустріччю міністрів фінансів провідних економік світу G20 та керуючих центральних банків у п'ятницю та суботу.

«Міжнародне співтовариство має ясно бачити економічні та гуманітарні наслідки його (путіна) війни».

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Єллен сказала, що вона продовжуватиме чинити тиск на союзників по G20 на зустрічі з метою обмеження цін на російську нафту, щоб позбавити путіна військової скарбниці, і чинитиме тиск на Москву, щоб вона припинила вторгнення, одночасно знизивши витрати на енергоносії.

міністр фінансів росії не буде присутній на переговорах на Балі, а натомість виступить на них віртуально.

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міністру закордонних справ рф сергію лаврову влаштували бойкот на саміті глав МЗС G20. З представником країни відмовилися зробити традиційне спільне фото.

Також на знак протесту проти військової агресії росії високопосадовці напередодні бойкотували вечерю з лавровим.