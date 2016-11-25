Минфин надеется, что ВР примет закон по определению количества членов наблюдательных советов госбанков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Министерстве финансов надеются, что до конца года парламент примет закон по определению количества членов наблюдательных советов государственных банков. Об этом в пятницу заявил министр Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Сейчас завершаем согласование проекта закона, который урегулирует этот вопрос (определение количества членов наблюдательных советов государственных банков - ред.) в ближайшее время. Я надеюсь, что в этом году закон будет принят", - отметил он.
Как сообщал УНН, министр финансов Александр Данилюк сомневается, что государство откажется от докапитализации банков, которыми владеет, в следующем году.