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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Минфин надеется, что ВР примет закон по определению количества членов наблюдательных советов госбанков

Киев • УНН

 • 6888 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Министерстве финансов надеются, что до конца года парламент примет закон по определению количества членов наблюдательных советов государственных банков. Об этом в пятницу заявил министр Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

Минфин надеется, что ВР примет закон по определению количества членов наблюдательных советов госбанков

"Сейчас завершаем согласование проекта закона, который урегулирует этот вопрос (определение количества членов наблюдательных советов государственных банков - ред.) в ближайшее время. Я надеюсь, что в этом году закон будет принят", - отметил он.

Как сообщал УНН, министр финансов Александр Данилюк сомневается, что государство откажется от докапитализации банков, которыми владеет, в следующем году.

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