Минфин надеется, что ВР примет закон по определению количества членов наблюдательных советов госбанков

"Сейчас завершаем согласование проекта закона, который урегулирует этот вопрос (определение количества членов наблюдательных советов государственных банков - ред.) в ближайшее время. Я надеюсь, что в этом году закон будет принят", - отметил он.

Как сообщал УНН, министр финансов Александр Данилюк сомневается, что государство откажется от докапитализации банков, которыми владеет, в следующем году.