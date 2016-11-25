Мінфін сподівається, що ВР ухвалить закон щодо визначення кількості членів наглядових рад держбанків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Міністерстві фінансів сподіваються, що до кінця року парламент ухвалить закон щодо визначення кількості членів наглядових рад державних банків. Про це у п’ятницю заявив міністр Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Зараз завершуємо погодження проекту закону, який врегулює це питання (визначення кількості членів наглядових рад державних банків - ред.) найближчим часом до Верховної Ради я сподіваюся, що цього року закон буде схвалено", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, міністр фінансів Олександр Данилюк сумнівається, що держава відмовиться від докапіталізації банків, якими володіє, у наступному році.