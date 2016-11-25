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Мінфін сподівається, що ВР ухвалить закон щодо визначення кількості членів наглядових рад держбанків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Міністерстві фінансів сподіваються, що до кінця року парламент ухвалить закон щодо визначення кількості членів наглядових рад державних банків. Про це у п’ятницю заявив міністр Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.

Мінфін сподівається, що ВР ухвалить закон щодо визначення кількості членів наглядових рад держбанків

"Зараз завершуємо погодження проекту закону, який врегулює це питання (визначення кількості членів наглядових рад державних банків - ред.) найближчим часом до Верховної Ради я сподіваюся, що цього року закон буде схвалено", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, міністр фінансів Олександр Данилюк сумнівається, що держава відмовиться від докапіталізації банків, якими володіє, у наступному році.

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