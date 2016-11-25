Мінфін сподівається, що ВР ухвалить закон щодо визначення кількості членів наглядових рад держбанків

"Зараз завершуємо погодження проекту закону, який врегулює це питання (визначення кількості членів наглядових рад державних банків - ред.) найближчим часом до Верховної Ради я сподіваюся, що цього року закон буде схвалено", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, міністр фінансів Олександр Данилюк сумнівається, що держава відмовиться від докапіталізації банків, якими володіє, у наступному році.