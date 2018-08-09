Минфин разъяснил особенности применения НДС к некоторым операциям
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Минфин издал четыре обобщающие налоговые консультации по вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость ряда операций, передает УНН со ссылкой на сообщение министерства.
“3 августа 2018 года Минфин издал приказ № 673, которым утвердил четыре обобщающие налоговые консультации”, — сообщили в Минфине.
Как пояснили в министерстве, налоговые консультации предусматривают:
В случае осуществления операции по экспорту товара по цене ниже цены приобретения (обычной цены) такого товара, нулевая ставка НДС применяется к такой операции в целом, при условии подтверждения факта вывоза товаров в соответствующем таможенном режиме надлежащим образом оформленной таможенной декларацией.
В консультации приведен перечень документов, которые для целей налогообложения НДС могут подтвердить факт уничтожения или разрушения в результате действия обстоятельств непреодолимой силы и в других случаях ликвидации без согласия налогоплательщика, в том числе при похищении, основных производственных или непроизводственных средств, а также в случае ликвидации основных средств в связи с их разборкой или преобразованием другим способом, вследствие чего они не могут использоваться по первоначальному назначению.
При этом такие документы или их копии налогоплательщик может подать контролирующему органу в общеустановленном порядке по собственной инициативе или по требованию контролирующего органа.
Средства, поступающие на счет постоянного представительства нерезидента в Украине от головной компании — нерезидента, не являются компенсацией стоимости товаров/услуг, поставляемых таким представительством, и не должны быть объектом налогообложения НДС при получении таких средств, поэтому постоянное представительство нерезидента в Украине не определяет налоговые обязательства по НДС и не учитывает их в общем объеме операций для целей обязательной регистрации такого постоянного представительства плательщиком налога на добавленную стоимость.
В случае передачи в финансовый лизинг имущества, приобретенного банками или другими финучреждениями в результате обращения взыскания на такое имущество, они:
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- применяют режим освобождения от налогообложения НДС, если такое имущество было приобретено в собственность в счет погашения обязательств по договору кредита (займа);
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- начисляют налоговые обязательства по НДС исходя из базы налогообложения, определенной Кодексом, в случае если при приобретении банком такого имущества суммы НДС были включены в состав налогового кредита;
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- начисляют налоговые обязательства по НДС исходя из базы налогообложения, определенной как положительная разница между ценой поставки и ценой приобретения такого имущества с учетом требований, определенных Кодексом.
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Напомним, за семь месяцев сумма бюджетного возмещения НДС выросла на 10,1%, или на 6,9 млрд грн.