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Мінфін роз'яснив особливості застосування ПДВ до деяких операцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Мінфін видав чотири узагальнюючі податкові консультації з питань оподаткування податком на додану вартість низки операцій, передає УНН з посиланням на повідомлення міністерства.

Мінфін роз'яснив особливості застосування ПДВ до деяких операцій

“3 серпня 2018 року Мінфін видав наказ № 673, яким затвердив чотири узагальнюючі податкові консультації”, — повідомили у Мінфіні.

Як пояснили у міністерстві, податкові консультації передбачають:

  • Щодо особливостей оподаткування ПДВ від’ємної різниці між ціною придбання товару та ціною реалізації такого товару на експорт.

    У разі здійснення операції з експорту товару за ціною нижче ціни придбання (звичайної ціни) такого товару, нульова ставка ПДВ застосовується до такої операції в цілому, за умови підтвердження факту вивезення товарів у відповідному митному режимі належно оформленою митною декларацією.

  • Щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів.

    У консультації наведений перелік документів, які для цілей оподаткування ПДВ можуть підтвердити факт знищення або зруйнування внаслідок дії обставин непереборної сили та у інших випадках ліквідації без згоди платника податку, в тому числі при викраденні, основних виробничих або невиробничих засобів, а також у випадку ліквідації основних засобів у зв’язку з їх розібранням або перетворенням у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

    При цьому такі документи чи їх копії платник податку може подати контролюючому органу у загальновстановленому порядку за власною ініціативою або на запит контролюючого органу.

  • Щодо оподаткування ПДВ операцій з отримання постійним представництвом нерезидента фінансування від головної компанії — нерезидента.

    Кошти, що надходять на рахунок постійного представництва нерезидента в Україні від головної компанії — нерезидента, не є компенсацією вартості товарів/послуг, що постачаються таким представництвом, і не мають бути об’єктом оподаткування ПДВ при отриманні таких коштів, а тому постійне представництво нерезидента в Україні не визначає податкові зобов’язання з ПДВ та не враховує їх у загальному обсязі операцій для цілей обов’язкової реєстрації такого постійного представництва платником податку на додану вартість.

  • Щодо оподаткування ПДВ операцій банків та інших фінустанов з передачі у фінансовий лізинг майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно.

    У випадку передачі у фінансовий лізинг майна, набутого банками або іншими фінустановами внаслідок звернення стягнення на таке майно, вони:

    • застосовують режим звільнення від оподаткування ПДВ, якщо таке майно було набуте у власність в рахунок погашення зобов’язань за договором кредиту (позики);
    • нараховують податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної Кодексом, у разі якщо під час придбання банком такого майна суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту;
    • нараховують податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна з урахуванням вимог, визначених Кодексом.

    Нагадаємо, за сім місяців сума бюджетного відшкодування ПДВ зросла на 10,1%, або на 6,9 млрд грн.

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