Минфин обнародовал перечень банков, в которых будут выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будут проводиться выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минфина.
Так, на сегодня уполномоченными являются 42 банка, а именно:
▪️ АО "Ощадбанк";
▪️ АО КБ "Приватбанк";
▪️ АО АБ "Укргазбанк";
▪️ АО "Укрэксимбанк";
▪️ АО "Агропросперис Банк";
▪️ АО "КБ "Аккордбанк";
▪️ АО "Акцент-Банк";
▪️ АО "Альфа-Банк";
▪️ АО "Банк Альянс";
▪️ АО "Банк Восток";
▪️ АО КБ "Глобус Банк";
▪️ АО "Восточно-украинский банк "Грант";
▪️ АО "Идея Банк";
▪️ АО "КБ "Индустриалбанк";
▪️ АО "БАНК "Клиринговый дом";
▪️ АО "Коммерческий Индустриальный Банк";
▪️ АО "Банк Кредит Днепр";
▪️ АО "Креди Агриколь Банк";
▪️ АО "Кредобанк";
▪️ АО "Кристалбанк";
▪️ АО АКБ "Львов";
▪️ АО "Мегабанк";
▪️ АО "МетаБанк";
▪️ АО "Международный инвестиционный банк";
▪️ АО "Мотор-Банк";
▪️ АО "МТБ Банк";
▪️ АО "ОТП Банк";
▪️ АО АБ "Пивденный";
▪️ АО "Пиреус Банк МКБ";
▪️ АО "Поликомбанк";
▪️ АО "Полтава-банк";
▪️ АО "ПРАВЭКС-БАНК";
▪️ АО "Первый украинский международный банк (ПУМБ)";
▪️ АО "АКБ "Радабанк";
▪️ АО "Райффайзен Банк Аваль";
▪️ АО "Банк Сич";
▪️ АО "ТАСкомбанк";
▪️ АО "Укрстройинвестбанк";
▪️ АО "УкрСиббанк";
▪️ АО "Универсал Банк";
▪️ АО "Банк Форвард";
▪️ АО "Юнекс Банк";
Напомним, что ПФУ начал финансирование майских пенсий.