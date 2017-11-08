Минфин не смог привлечь деньги в бюджет через аукцион ОВГЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа не смогло привлечь средства в Государственный бюджет. Об этом сообщается на сайте Минфина, передает УНН.
По условиям аукциона, предлагались трехлетние ОВГЗ на сумму 2,23 млрд грн с уровнем доходности 15%.
Указано, что было подано три заявки, однако их не удовлетворили.
Напомним, Нацбанк и Минфин завершили процедуру репрофайлингу ОВГЗ из портфеля НБУ.