Минфин не смог привлечь деньги в бюджет через аукцион ОВГЗ

По условиям аукциона, предлагались трехлетние ОВГЗ на сумму 2,23 млрд грн с уровнем доходности 15%.

Указано, что было подано три заявки, однако их не удовлетворили.

Напомним, Нацбанк и Минфин завершили процедуру репрофайлингу ОВГЗ из портфеля НБУ.