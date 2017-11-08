Мінфін не зміг залучити гроші у бюджет через аукціон ОВДП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики не змогло залучити кошти до Державного бюджету. Про це повідомляється на сайті Мінфіну, передає УНН.
За умовами аукціону, пропонувалися трирічні ОВДП на суму 2,23 млрд грн з рівнем дохідності 15%.
Вказано, що було подано три заявки, однак їх не задовольнили.
Нагадаємо, Нацбанк і Мінфін завершили процедуру репрофайлінгу ОВДП з портфелю НБУ.