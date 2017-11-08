Мінфін не зміг залучити гроші у бюджет через аукціон ОВДП

За умовами аукціону, пропонувалися трирічні ОВДП на суму 2,23 млрд грн з рівнем дохідності 15%.

Вказано, що було подано три заявки, однак їх не задовольнили.

Нагадаємо, Нацбанк і Мінфін завершили процедуру репрофайлінгу ОВДП з портфелю НБУ.