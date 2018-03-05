Минфин на следующей неделе будет просить Раду поддержать законопроект по управлению госбанками

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65577 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68595 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. На следующей неделе Министерство финансов будет просить Верховную Раду проголосовать за законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками”. Об этом сообщила во время панельной дискуссии по реформированию государственного банковского сектора первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

"Нам хотелось бы, чтобы мы двигались быстрее (по реформированию государственных банков - ред.). Поэтому на следующей неделе мы будем прости Верховную Раду поддержать проект закона №7180. Надеемся, что получив такую ​​поддержку мы сможем быстрее двигаться относительно наблюдательных советов "Сбербанка" и "Укрэксимбанка", - сказала она.

Как уточнила Маркарова, сейчас идет конкурс на избрание четырех независимых членов наблюдательного совета в "Укргазбанк", а в ПриватБанке наблюдательный совет был сформирован изначально и работает достаточно эффективно.

"Этот закон очень важеный указатель для всех четырех банков", - подчеркнула она.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что благодаря реформированию государственного банковского сектора украинцы получат доступ к более качественным банковским услугам доступных кредитов.

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