Мінфін наступного тижня проситиме Раду підтримати законопроект щодо управління держбанками

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Наступного тижня Міністерство фінансів проситиме Верховну Раду проголосувати за законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками". Про це повідомила під час панельної дискусії щодо реформування державного банківського сектору перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

"Нам хотілося б, щоб ми рухались швидше (щодо реформування державних банків, - ред.). Тому наступного тижня ми будемо прости Верховну Раду підтримати проект закону №7180. Сподіваємось, що отримавши таку підтримку ми зможемо швидше рухатись по наглядовим радам "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", - сказала вона.

Як уточнила Маркарова, наразі триває конкурс на обрання чотирьох незалежних членів наглядової ради в "Укргазбанку", а в ПриватБанку спостережна рада була сформована від самого початку та працює досить ефективно.

"Цей закон дуже важливий дороговказ для усіх чотирьох банків", - підкреслила вона.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що завдяки реформуванню державного банківського сектору українці отримають доступ до більш якісних банківських послуг та доступних кредитів. 

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