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15 марта, 19:03 • 116193 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169716 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139861 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132166 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113818 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106042 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101864 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Минэнергоугля заинтересовано в углублении сотрудничества с Ираном - Г.Карп

Минэнергоугля заинтересовано в углублении сотрудничества с Ираном - Г.Карп

Киев • УНН

 • 9931 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Минэнергоугля заинтересовано в углублении сотрудничества с Ираном об этом отметила Первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп во время встречи с делегацией Ирана, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Предприятия отрасли энергетического машиностроения Украины готовы принять участие в развитии энергетического комплекса, выполнении работ по модернизации, реконструкции и нового строительства энергоблоков ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ГАЭС Исламской Республики Иран", - заверила Г.Карп.

"Украинская сторона заинтересована в поставках нефтяного сырья из Ирана, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины, обеспечит развитие и функционирование стабильного и конкурентоспособного рынка в Украине", - подчеркнула она.

Создание условий для обеспечения сырьем мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов, по ее словам, позволит Украине возобновить экспорт нефтепродуктов в страны Европы.

 

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