Минэнергоугля заинтересовано в углублении сотрудничества с Ираном - Г.Карп

"Предприятия отрасли энергетического машиностроения Украины готовы принять участие в развитии энергетического комплекса, выполнении работ по модернизации, реконструкции и нового строительства энергоблоков ТЭЦ, АЭС, ГРЭС, ГАЭС Исламской Республики Иран", - заверила Г.Карп.

"Украинская сторона заинтересована в поставках нефтяного сырья из Ирана, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины, обеспечит развитие и функционирование стабильного и конкурентоспособного рынка в Украине", - подчеркнула она.

Создание условий для обеспечения сырьем мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов, по ее словам, позволит Украине возобновить экспорт нефтепродуктов в страны Европы.