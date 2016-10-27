Міненерговугілля зацікавлене в поглибленні співробітництва з Іраном - Г.Карп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міненерговугілля зацікавлене в поглибленні співробітництва з Іраном про це наголосила Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Галина Карп під час зустрічі з делегацією Ірану, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Підприємства галузі енергетичного машинобудування України готові взяти участь у розвитку енергетичного комплексу, виконанні робіт з модернізації, реконструкції і нового будівництва енергоблоків ТЕЦ, АЕС, ГРЕС, ГАЕС Ісламської Республіки Іран,” — запевнила Г.Карп.
“Українська сторона зацікавлена в постачанні нафтової сировини з Ірану, що сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України, забезпечить розвиток та функціонування стабільного і конкурентоспроможного ринку нафтопродуктів в Україні,” — підкреслила вона.
Створення належних умов для забезпечення сировиною потужностей вітчизняних нафтопереробних заводів, за її словами, дозволить Україні поновити експорт нафтопродуктів до країн Європи.