Минэнерго зафиксировало дефицит электроэнергии из-за вражеских обстрелов: призывает к экономии

В украинской энергосистеме из-за вражеских обстрелов зафиксировали дефицит электроэнергии, сообщили в пятницу в Минэнерго, при этом указав, что плановых ограничений по Украине на 12 часов не было, пишет УНН.

Из-за повреждения генерирующего оборудования в результате обстрелов и роста потребления в энергосистеме возник незначительный дефицит электроэнергии (от 1 до 2,5% от суточного объема потребления электроэнергии). Для сбалансирования системы был использован импорт - экстренная помощь от стран-соседей - сообщали в Минэнерго ситуацию на 12 час.

Как отмечается, это является одним из инструментов покрытия роста потребления.

"Использование этого инструмента планируется и на текущие сутки. Сейчас графики отключений не применяется ни в одной из областей. Ситуация контролируемая. Энергосистема сбалансирована", - указали в Минэнерго.

Однако, отметили в ведомстве, важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (особенно в вечерние с 17:00 до 19:00).

"Минэнерго обращается к потребителям с просьбой помочь энергетикам - уменьшить использование энергоемких приборов именно в утренние и вечерние часы пик", - подчеркнули в министерстве.

Последствия обстрелов

Как отмечается, в течение суток враг наносил обстрелы по ТЭС в прифронтовой зоне. "Из-за значительных повреждений в аварийный ремонт вышли 2 блока. Также во время обстрела станции отключилось оборудование на линии 330 кВ", - говорится в сообщении.

Ракетный удар, как указано, был нанесен по одной из шахт ГП "Торецкуголь". Работа шахты остановлена.

Из-за боевых действий повреждено оборудование с возгоранием подстанции в Харьковской области. Без света осталась больница, бытовые потребители.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15:66 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии, как отмечается, за прошедшие сутки составил 1122 МВт-ч. Экспорт не осуществлялся.