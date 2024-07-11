Минэнерго: отключалась линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы

Высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы, была отключалась из-за технологических нарушений, сообщило в четверг министерство энергетики, передает УНН.

"За прошедшие сутки из-за технологических нарушений краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Причина нарушения выясняется", - говорится в сообщении Минэнерго.

Кроме того, как сообщается, в западном и центральном регионах из-за технологических нарушений краткосрочно отключались высоковольтные воздушные линии. Причины нарушений выясняются.

В Днепропетровской области выключалась высоковольтная воздушная линия, при этом обесточивалось оборудование на энергетическом объекте. Причина отключения выясняется.

Также в Полтавской области для безопасного тушения возгорания возле оборудования отключалась воздушная линия. Пожар ликвидировали, линию включили в работу.

По данным Минэнерго, в результате непогоды были обесточены 3722 потребителя в 32 населенных пунктах в Сумской области. Из-за боевых действий и технарушений обесточены 510 населенных пунктов. Энергетики запитали 14 739 абонентов, которые были обесточены в результате боевых действий и непогоды.

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