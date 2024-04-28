Минэнерго: через неделю будем иметь хорошие новости для Харькова и области

Минэнерго работает над восстановлением энергетической системы в Харькове и Харьковской области и надеется на положительные новости уже через неделю. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Думаю возможно через неделю или чуть больше, мы будем иметь более позитивные новости для Харькова и Харьковской области. Мы должны понимать, что ситуация там очень сложная. Там уничтожена практически вся локальная генерация и значительно повреждены объекты передачи, что действительно сделало ситуацию в регионе очень сложной", - говорит Гринчук.

Она добавила, что около 200 тысяч потребителей сейчас находятся под применением графиков и изменить ситуацию за день или два - очень сложно.

Напомним,

Во время российского авиаудара по Дергачам, где россияне применили управляемые авиабомбы, оккупанты целились в электроподстанцию. В результате удара пострадали 4 человека, среди них дети.