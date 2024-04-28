Міненерго: через тиждень будемо мати хороші новини для Харкова та області
Київ • УНН
Міністерство енергетики сподівається відновити енергосистему Харкова та області новини після значних пошкоджень місцевих об'єктів генерації та передачі електроенергії протягом тижня.
Міненерго працює над відновленням енергетичної системи у Харкові та Харківській області та сподівається на позитивні новини вже за тиждень. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Думаю можливо за тиждень або трішки більше, ми матимемо більш позитивні новини для Харкова та Харківської області. Ми маємо розуміти, що ситуація там дуже складна. Там знищена практично вся локальна генерація та значно пошкоджені об’єкти передачі, що дійсно зробило ситуацію в регіоні дуже складною" - каже Гринчук.
Вона додала, що близько 200 тисяч споживачів зараз знаходяться під застосуванням графіків і змінити ситуацію за день чи два - дуже складно.
Нагадаємо
Під час російського авіаудару по Дергачах, де росіяни застосували керовані авіабомби, окупанти цілились в електропідстанцію. Внаслідок удару постраждали 4 людей, серед них діти.