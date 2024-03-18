Минэкономики: за 2 месяца ВВП вырос на 3,6%

Согласно оценкам министерства экономики, рост внутреннего валового продукта за январь и февраль составил 3,6%. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

В январе-феврале мы оцениваем рост ВВП на уровне 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали несколько факторов, в частности инвестиционный спрос, благоприятные погодные условия для строительных работ, экспорт сельскохозяйственной продукции, работа украинского морского коридора, расширение производственных мощностей в сфере добывающей промышленности и стабильность в энергетике - написала Свириденко в Facebook.

По ее словам, благодаря положительным показателям в ключевых отраслях экономики ведомство ожидает устойчивый рост по итогам всего первого квартала.

Напомним

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что правительство ожидает роста ВВП Украины на 5% в 2024 году, несмотря на потерю 30% территории и значительное проседание экономики в результате войны.