Минэкономики обновило список профессий, по которым украинцы смогут получить ваучеры на обучение

Министерство экономики Украины обновило перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение. Теперь их в общей сложности насчитывается 156 (95 профессий и 61 специальность), пишет УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

Среди обновленных направлений - агроинженерия, начальное образование, информационная безопасность и измерительные технологии, общественное здоровье, богословие. Добавлена и новая профессия - деминер, которая открывает путь ветеранам к работе в сфере гуманитарного разминирования - отметили в Минэкономики.

В 2025 году уже 17,5 тысяч украинцев воспользовались ваучерами. В целом ваучер можно использовать для обучения по 156 направлениям в сферах ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и т.д.

Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляют учреждения профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования, предприятия, учреждения и организации, имеющие лицензию на такую образовательную деятельность.

По состоянию на сегодня сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения дороже, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Дополнение

С начала 2025 года 10 000 украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение за государственные средства для получения новой профессии или повышения квалификации. Среди самых популярных профессий и специальностей, по которым обучаются при наличии ваучера - медсестра, повар, социальный работник, водитель, психолог.