Мінекономіки оновило список професій, за якими українці зможуть отримати ваучери на навчання

Міністерство економіки України оновило перелік професій та спеціальностей, за якими можна отримати ваучер на навчання. Тепер їх загалом налічується 156 (95 професій та 61 спеціальність), пише УНН з посиланням на Мінекономіки.

Деталі

Серед оновлених напрямів - агроінженерія, початкова освіта, інформаційна безпека та вимірювальні технології, громадське здоров’я, богослов’я. Додано і нову професію - демінер, яка відкриває шлях ветеранам до роботи у сфері гуманітарного розмінування - зазначили в Мінекономіки.

У 2025 році вже 17,5 тисяч українців скористалися ваучерами. Загалом ваучер можна використати для навчання за 156 напрямками у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюють заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Доповнення

З початку 2025 року 10 000 українців отримали ваучери на безплатне навчання за державні кошти для отримання нової професії або підвищення кваліфікації. Серед найпопулярніших професій та спеціальностей, за якими навчаються за наявності ваучера - медсестра, кухар, соціальний робітник, водій, психолог.