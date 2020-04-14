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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Минэкономики: на закупки для борьбы с COVID-19 уже ушло до 1,5 млрд грн

Минэкономики: на закупки для борьбы с COVID-19 уже ушло до 1,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 11908 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Почти 1,5 млрд грн уже направлены на закупки для борьбы с COVID-19 в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минэкономики.

"По состоянию на 13 апреля государственные структуры закупили товары и услуги для противодействия коронавирусу на сумму 1,47 млрд грн", - указали в министерстве.

Как отмечается, больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской (427 млн грн), Одесской (153 млн грн), Львовской (128 млн грн), Днепропетровской (127 млн грн) и Запорожской области (67 млн грн).

Меньше всего - в Черниговской (17 млн грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн).

Самой дорогой закупкой против COVID-19 является услуга по обеспечению специализированным автотранспортом медучреждений, которую Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева (КГГА) закупил за 74 млн грн. Далее следуют 3 закупки от заказчиков, подчиненных МВД. Так Центр обслуживания Нацполиции приобрел защитные костюмы, а также медицинские перчатки и маски за 69 и 61 млн грн. Кроме того, центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолирующие костюмы по 46 млн грн. Совокупно эти 2 учреждения провели антикоронавирусные закупки на сумму 200 млн грн. На 5 месте - закупка аппаратов ИВЛ Днепропетровской ОГА за 35 млн грн.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов рассказал, на что пойдут около 65 млрд грн, выделенных на борьбу с COVID-19.

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