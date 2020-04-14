Мінекономіки: на закупівлі для боротьби з COVID-19 вже пішло до 1,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Майже 1,5 млрд грн вже спрямовано на закупівлі для боротьби з COVID-19 в Україні. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінекономіки.
"Станом на 13 квітня державні структури закупили товари та послуги для протидії коронавірусу на суму 1,47 млрд грн", - вказали у міністерстві.
Як зазначається, найбільше на закупівлі для боротьби з COVID-19 витратили у Київській (427 млн грн), Одеській (153 млн грн), Львівській (128 млн грн), Дніпропетровській (127 млн грн) та Запорізькій області (67 млн грн).
Найменше — у Чернігівській (17 млн грн), Чернівецькій (16 млн грн), Івано-Франківській (13 млн грн), Кіровоградській (8 млн грн) та Луганській (5 млн грн).
Найдорожчою закупівлею проти COVID-19 є послуга з забезпечення спеціалізованим автотранспортом медзакладів, яку Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва (КМДА) закупив за 74 млн грн. Далі йдуть 3 закупівлі від замовників, підпорядкованих МВС. Так Центр обслуговування Нацполіції придбав захисні костюми, а також медичні рукавички та маски за 69 та 61 млн грн. Крім того, центральний госпіталь МВС України закупив респіратори та ізолювальні костюми за 46 млн грн. Сукупно ці 2 установи провели антикоронавірусні закупівлі на суму 200 млн грн. На 5 місці — закупівля апаратів ШВЛ Дніпропетровською ОДА за 35 млн грн.
Нагадаємо, раніше голова МОЗ Степанов розповів, на що підуть близько 65 млрд грн, виділених на боротьбу з COVID-19.