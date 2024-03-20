Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины

19 апреля 2024 года мы собираем в Киеве предпринимателей, которые не только пережили два года войны, но и смогли удержать, сохранить и даже развить собственный бизнес. Они воюют, работают или донатят на нужды ВСУ, волонтерят для военных, ветеранов и гражданских, а главное - несут по миру весть об Украине, ее предпринимательском духе и деловых талантах, передает УНН.

Цель мероприятия - стать единой площадкой для общения, поиска и нахождения возможностей для развития и роста предпринимателей - за счет сотрудничества с:

профильными специалистами,

отечественными, международными грантовыми и кредитными партнерами,

экспертами по развитию бизнеса,

партнерами по экспортным рынкам для украинской продукции.

В течение всего дня участников ожидают:

Лекции опытных и уважаемых экспертов,

Мастер-классы от практиков бизнеса,

Содействие в поиске партнеров для развития,

Возможности для привлечения капитала,

Множество возможностей для нетворкинга с единомышленниками, в том числе - вечеринка,

Ярмарка крафтовых товаров украинских производителей.

Основные темы обсуждения:

Влияние технологии искусственного интеллекта на украинский бизнес,

Обсуждение - реальные pro и contra - Национальной стратегии доходов,

Интервью о давлении на бизнес с представителями ГНС и БЭБ,

Практические советы и обмен идеями по вступлению Украины в ЕС,

Поиск и привлечение финансирования для бизнеса,

Дія.Сіті и Индустриальные парки: возможности или коррупционная составляющая,

Информационные технологии (IT) для бизнеса,

Выход на экспортные рынки,

Как выигрывать в тендерах и - особенно - государственных закупках.

Среди спикеров:

Игорь Цымбал, руководитель отдела продаж SME OTP Bank Ukraine,

Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП - Громаді",

Евгений Моспан, старший директор по архитектуре решений и главный технический директор ІТ-компании ЕРАМ Украина,

Первин Дадашова, директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины,

Ярослав Железняк, народный депутат, фракция "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики,

Валентин Красноперов, председатель правления ОО "Сильные громады",

Катарина Матернова, госпожа Посол Европейского Союза в Украине,

Ando Rehemaa (Андо Рехемаа), советник по вопросам экономики и бизнес-дипломатии, сотрудничества и реконструкции,

Марьяна Беца, посол по особым поручениям МИД Украины по вопросам мирового украинства,

Павло Гузирь, руководитель проекта "Альтернативные каналы" "Агрофабрика" OTP Bank Ukraine,

Александр Рассахацкий, Head of Customer Experience Management OTP Bank Ukraine,

Владимир Панченко, руководитель отдела национальных проектов БФ "МХП-Громаді", который реализует конкурс бизнес-идей "Роби своє",

Олеся Залуская, руководитель Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", менторка по цифровым трансформациям,

Елена Кошарная, исполнительный директор Horizon Capital,

Андрей Гапон, председатель Правления Фонда развития предпринимательства,

Наталья Микольская, директор Diia.Сіту.United,

Александр Бондаренко, управляющий партнер Bureau of Investment Programs, управляющий компании индустриальных парков NOVO,

Дмитрий Швец, директор Start Global, автор подкаста для экспортеров Start Global Insights,

Константин Бунеску, руководитель компании UcRo Impex S.r.L., предприниматель - новатор. Бухарест, Румыния,

Евгений Саранцов, украинский предприниматель, основатель Reactor.ua и Blackbox.ua,

и другие.

Где все это будет происходить?

Из соображений безопасности мы сообщим о месте проведения мероприятия участникам за 24 часа до начала. Однако уже сейчас можем гарантировать:

Главная сцена

выступления ведущих предпринимателей, представителей регуляторов, панельные дискуссии и презентации. Тренды - от тех, кто их задает, аналитика - от тех, кто разбирается.

Сцена практики

мастер-классы по продажам, формированию и развитию команды, привлечению капитала, выходу на экспортные рынки - от практиков. Никакой теории, только практические советы, чек-листы и ответы на реальные вопросы. Возможность не только пообщаться с практиками, но и получить призы для бизнеса: консультации, финансирование и прочее.

Нетворкинг/питчинг

"свободный микрофон" для презентации проекта инвесторам, бизнес-спид-дейтинг. Возможность привлечь внимание профессиональных инвесторов, задать вопросы и получить ответы.

Ярмарка крафтовой продукции

возможность поддержать украинский малый и микробизнес, найти нового партнера, показать себя и на людей посмотреть.

Для кого конференция?

Предпринимателей и владельцев микро, малого и среднего бизнеса

Топ-менеджеров крупного и среднего бизнеса

Тех, кто рассматривает возможность открытия собственного бизнеса

Правозащитников

PR-специалистов

IT-специалистов

Приглашаем вместе строить будущее Украины, которая заключается - мы уверены - именно в предпринимательстве!

Специальные условия участия для предпринимателей, директоров предприятий и подписчиков Mind.

Примите участие в Mind Entrepreneur Summit!

Партнеры Разум Предпринимателя Саммит:

ОТП Банк - генеральный партнер

Благотворительный фонд "МХП - Громаді" - официальный партнер

Ассоциация "IT Ukraine" - партнер