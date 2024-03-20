Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины

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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
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Ведущее бизнес-издание Mind проводит Mind Entrepreneur Summit - самую большую и полезную конференцию для малого и среднего бизнеса Украины!.
В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена
По данным украинских правозащитников, почти 30 000 человек, включая детей, гражданских лиц и военнопленных, считаются пропавшими без вести или незаконно лишенными свободы из-за вооруженной агрессии России против Украины.
В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой
В Facebook, Instagram и Messenger произошел сбой в работе, пользователи сообщали о проблемах с приложением, веб-сайтом и входом, согласно данным Downdetector.
"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву
Подконтрольный россии суд в Крыму оштрафовал правозащитницу Лутфию Зудиеву на 2 500 рублей за якобы нарушение российского законодательства об "иностранных агентах", поскольку она не указала такой статус в своих личных сообщениях в Facebook.
Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина
73-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована в результате российского обстрела села Казацкое в Херсонской области.
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Boeing переживает кризис на фоне проблем с безопасностью и рассматривает возможность продажи активов.
Табурец опроверг фейк о том, что в школах и детсадах Черкасс якобы размещают военных-иностранцев
Игорь Табурец, председатель Черкасской областной военной администрации, опроверг фейк российской пропаганды о том, что польские, немецкие и французские солдаты дислоцируются в школах и детских садах Черкасс.
Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел
Украина планирует переименовать 5 городов и 104 села в рамках деколонизации, в том числе переименовать Червоноград на Шептицкий, Павлоград на Матвеев и Бровары на Бровары.
На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек
В Полтавской области количество случаев заболевания ветряной оспой за последнюю неделю выросло почти в десять раз: 188 человек заболели, из них 10 взрослых, остальные - дети.
На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека
Прабово Субианто, бывший генерал и министр обороны, победил на президентских выборах в Индонезии с 58,6% голосов, получив 96 миллионов голосов. Оппоненты обвинили его и действующего президента Джоко Видодо в фальсификации выборов и непотизме.