Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  55790 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

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Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
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Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  129521 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131662 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127318 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125037 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  235119 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142903 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134611 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена

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В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

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"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву

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18 марта 2024, 18:47  •  235119 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  212176 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  354386 просмотра

Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины

Ведущее бизнес-издание Mind проводит Mind Entrepreneur Summit - самую большую и полезную конференцию для малого и среднего бизнеса Украины!.

Новости Бизнеса •   •  2320 просмотра
Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины

В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена

По данным украинских правозащитников, почти 30 000 человек, включая детей, гражданских лиц и военнопленных, считаются пропавшими без вести или незаконно лишенными свободы из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Общество •   •  6796 просмотра
В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена

В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

В Facebook, Instagram и Messenger произошел сбой в работе, пользователи сообщали о проблемах с приложением, веб-сайтом и входом, согласно данным Downdetector.

Технологии •   •  5651 просмотра
В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву

Подконтрольный россии суд в Крыму оштрафовал правозащитницу Лутфию Зудиеву на 2 500 рублей за якобы нарушение российского законодательства об "иностранных агентах", поскольку она не указала такой статус в своих личных сообщениях в Facebook.

Криминал и ЧП •   •  6654 просмотра
"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву

Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина

73-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована в результате российского обстрела села Казацкое в Херсонской области.

Война •   •  10485 просмотра
Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing переживает кризис на фоне проблем с безопасностью и рассматривает возможность продажи активов.

Экономика •   •  39839 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Табурец опроверг фейк о том, что в школах и детсадах Черкасс якобы размещают военных-иностранцев

Игорь Табурец, председатель Черкасской областной военной администрации, опроверг фейк российской пропаганды о том, что польские, немецкие и французские солдаты дислоцируются в школах и детских садах Черкасс.

Общество •   •  12277 просмотра
Табурец опроверг фейк о том, что в школах и детсадах Черкасс якобы размещают военных-иностранцев

Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел

Украина планирует переименовать 5 городов и 104 села в рамках деколонизации, в том числе переименовать Червоноград на Шептицкий, Павлоград на Матвеев и Бровары на Бровары.

Общество •   •  11342 просмотра
Бровары, Павлоград и Червоноград: в Украине могут переименовать 5 городов и более сотни сел

На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек

В Полтавской области количество случаев заболевания ветряной оспой за последнюю неделю выросло почти в десять раз: 188 человек заболели, из них 10 взрослых, остальные - дети.

Общество •   •  9317 просмотра
На Полтавщине возросло количество инфицированных ветряной оспой: за неделю ее диагностировали у 188 человек

На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека

Прабово Субианто, бывший генерал и министр обороны, победил на президентских выборах в Индонезии с 58,6% голосов, получив 96 миллионов голосов. Оппоненты обвинили его и действующего президента Джоко Видодо в фальсификации выборов и непотизме.

Новости Мира •   •  9678 просмотра
На выборах президента Индонезии победил министр обороны Прабово Субианто: оппозиция обвиняет его в нарушениях прав человека