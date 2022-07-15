Мимикрируют под украинские: обнародован список 100 вражеских ТГ-каналов

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"В условиях, когда Украина успешно противостоит российскому нападению, крайне актуален вопрос информационной безопасности. Ведь не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять "предательство" и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых Телеграм-каналов, работу которых на самом деле координирует кремль через свои спецслужбы", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, причастность каналов к российским спецслужбам установила ранее Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств. Некоторые из них для собственной раскрутки заказывают рекламу в украинских пабликах.

Список вражеских Телеграм-каналов