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Мімікрують під українські: оприлюднено список 100 ворожих ТГ-каналів

Мімікрують під українські: оприлюднено список 100 ворожих ТГ-каналів

Київ • УНН

 • 166503 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Центр стратегічних комунікацій опублікував список 100 російських Телеграм-каналів, які маскуються під українські, повідомляє УНН.

Цитата

"В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних Телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль через свої спецслужби", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, причетність ТГ-каналів до російських спецслужб  встановила раніше Служба безпеки України в межах відповідних кримінальних проваджень. Деякі з них для власної “розкрутки” замовляють рекламу в українських пабліках.

Список ворожих Телеграм-каналів

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