Мімікрують під українські: оприлюднено список 100 ворожих ТГ-каналів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Центр стратегічних комунікацій опублікував список 100 російських Телеграм-каналів, які маскуються під українські, повідомляє УНН.
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"В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних Телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль через свої спецслужби", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, причетність ТГ-каналів до російських спецслужб встановила раніше Служба безпеки України в межах відповідних кримінальних проваджень. Деякі з них для власної “розкрутки” замовляють рекламу в українських пабліках.
Список ворожих Телеграм-каналів