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Миллионы муравьев терроризируют жителей Гавайев

Киев • УНН

 • 479421 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На Гавайях миллионная армия огненных муравьев терроризирует местных жителей и отдыхающих. Наблюдатели отмечают, что это самое масштабное вторжение насекомых на острова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Исследователи отмечают, что колония огненных муравьёв, вероятно, появилась на территории частной собственности на Кауаи, четвертом по величине острове Гавайев, и уже достигла миллионов особей.

Специалист комитета по работе с населением Хэйлин Чок заявил, что заражение уже распространилось по склону скалы у реки Вайлуа, а также задело другие гавайские острова, но не в таких масштабах. Исследователи опасаются, что если насекомые смогут добраться до воды, их колонии станут в разы больше.

Впервые этот вид насекомых обнаружен на островах еще в 1999 году, но таких масштабов заражения здесь еще не наблюдалось. Армия огненных муравьев угрожает сельскохозяйственной отрасли, жителям, туристам и домашним животным.

По словам сотрудницы Hawaii Ant Lab Хизер Форестер, ситуация достигла угрожающих масштабов — из-за нашествия насекомых местные жители и туристы вынуждены изменять свой образ жизни. Не рекомендуется ходить в походы и на пляж, ведь огненные муравьи буквально сваливаются на людей и жалят их. Кроме того, отмечается, что местные жители не могут чувствовать себя в безопасности даже дома. Уже известны случаи, когда муравьи атаковали жертв в своих кроватях, пока те спали.

Медики говорят, что укусы огненных муравьев могут повлечь за собой появление красных отечных рубцов, которые горят и чешутся, а в критических ситуациях укусы насекомых могут привести к болезненным гнойным поражениям.

По информации Комитета по инвазивным видам Кауаи, рубцы от укусов огненных муравьев могут не сходить и мучить людей неделями.

Исследователи считают, что им удастся сдержать дальнейшее распространение колонии огненных муравьев.

Разработаны специальные тесты, которые позволят определить, есть ли угроза зданию. Если огненные муравьи уже захватили дом, тесты способны обнаружить это.

Добавим

Согласно новому исследованию, на Земле обитает не менее 20 квадриллионов муравьев, но даже эта потрясающая цифра, вероятно, занижает общую популяцию насекомых, которые являются неотъемлемой частью экосистем по всему миру. 

Для этой новой попытки, опубликованной в журнале Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), исследователи проанализировали 465 исследований, в которых измерялось количество муравьев в полевых условиях.

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