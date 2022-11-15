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Мільйони мурах тероризують жителів Гаваїв

Мільйони мурах тероризують жителів Гаваїв

Київ • УНН

 • 479421 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Гаваях мільйонна армія вогняних мурах тероризує місцевих жителів та відпочивальників. Спостерігачі зазначають, що це наймасштабніше вторгнення комах на острови. Про це повідомляє УНН з посиланням на Science Alert.

Деталі

Дослідники зазначають, що колонія вогняних мурах, ймовірно, з'явилася на території приватної власності на Кауаї, четвертому за величиною острові Гаваїв, і вже досягла мільйонів особин.

Фахівець комітету з роботи із населенням Хейлін Чок заявив, що зараження вже поширилося схилом скелі біля річки Вайлуа, а також зачепило інші гавайські острови, але не в таких масштабах. Дослідники побоюються, що якщо комахи зможуть дістатися води, їх колонії стануть у рази більшими.

Вперше цей вид комах виявлений на островах ще 1999 року, але таких масштабів зараження тут ще не спостерігалося. Армія вогняних мурах загрожує сільськогосподарській галузі, мешканцям, туристам та свійським тваринам.

За словами співробітниці Hawaii Ant Lab Хізер Форестер, ситуація досягла загрозливих масштабів — через нашестя комах місцеві жителі та туристи змушені змінювати свій спосіб життя. Не рекомендується ходити в походи і на пляж, адже вогняні мурахи буквально звалюються на людей і жалять їх. Крім цього, зазначається, що місцеві жителі не можуть почуватися в безпеці навіть вдома. Вже відомі випадки, коли мурахи атакували жертв у власних ліжках, поки ті спали.

Медики кажуть, що укуси вогняних мурах можуть спричинити появу червоних набряклих рубців, які горять і сверблять, а в критичних ситуаціях укуси комах можуть призвести до хворобливих гнійних поразок.

За інформацією Комітету з інвазивних видів Кауаї, рубці від укусів вогняних мурах можуть не сходити та мучити людей тижнями.

Дослідники вважають, що їм вдасться стримати подальше поширення колонії вогняних мурах.

Розроблено спеціальні тести, які дозволять визначити, чи є загроза будинку. Якщо вогняні мурахи вже "захопили" будинок, тести здатні виявити це.

Додамо

Згідно з новим дослідженням, на Землі мешкає не менше 20 квадрильйонів мурах, але навіть ця приголомшлива цифра, ймовірно, занижує загальну популяцію комах, які є невід'ємною частиною екосистем по всьому світу. 

Для цієї нової спроби, опублікованої у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), дослідники проаналізували 465 досліджень, у яких вимірювалася кількість мурах у польових умовах.

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