Милованов рассказал, как действовать людям, которым не выплачивают зарплату
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Люди, которые не получают заработную плату на предприятии, должны обратиться к профсоюзам, в суд и Государственную службу по труду. Об этом журналистам под стенами Кабмина сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.
"Всем, кому не платят заработную плату - прошу сделать следующее. Первое - обратитесь к своим профсоюзам. Профсоюзы - это ваша первая линия защиты. Прочитайте коллективное соглашение и попросите ваши профсоюзы защитить ваши права, чтобы вам выплатили зарплату", - сказал Милованов.
Также он отметил, что профсоюзы есть у всех тридцати крупнейших предприятий-должников по выплате зарплат в Украине.
"Второе - обратитесь в суд, не бойтесь этого делать. Вам должны помочь даже юристы вашей компании, вашей организации или предприятия. И третье - обращайся с жалобами в Государственную службу по вопросам труда. Она с декабря подчинена Министерству экономики", - сообщил Милованов.
Также он заверил, что министерство будет следить за жалобами и реагировать на них.
Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал 6 предприятий из 30 крупнейших должников по выплате заработных плат.