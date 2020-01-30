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Милованов рассказал, как действовать людям, которым не выплачивают зарплату

Киев • УНН

 • 18975 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Люди, которые не получают заработную плату на предприятии, должны обратиться к профсоюзам, в суд и Государственную службу по труду. Об этом журналистам под стенами Кабмина сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

Милованов рассказал, как действовать людям, которым не выплачивают зарплату

"Всем, кому не платят заработную плату - прошу сделать следующее. Первое - обратитесь к своим профсоюзам. Профсоюзы - это ваша первая линия защиты. Прочитайте коллективное соглашение и попросите ваши профсоюзы защитить ваши права, чтобы вам выплатили зарплату", - сказал Милованов.

Также он отметил, что профсоюзы есть у всех тридцати крупнейших предприятий-должников по выплате зарплат в Украине.

"Второе - обратитесь в суд, не бойтесь этого делать. Вам должны помочь даже юристы вашей компании, вашей организации или предприятия. И третье - обращайся с жалобами в Государственную службу по вопросам труда. Она с декабря подчинена Министерству экономики", - сообщил Милованов.

Также он заверил, что министерство будет следить за жалобами и реагировать на них.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал 6 предприятий из 30 крупнейших должников по выплате заработных плат.

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