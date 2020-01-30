Милованов розповів, як діяти людям, яким не виплачують зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Люди, які не отримують заробітну плату на підприємстві, повинні звернутися до профспілок, суду та Державної служби з питань праці. Про це журналістам під стінами Кабміну повідомив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
"Всім, кому не платять заробітну плату - прошу зробити наступні дії. Перше – зверніться до своїх профспілок. Профспілки – це ваша перша лінія захисту. Прочитайте колективну угоду і попросіть ваші профспілки захистити ваші права, щоб вам виплатили зарплату", - сказав Милованов.
Також він зазначив, що профспілки є у всіх тридцяти найбільших підприємств-боржників по виплаті зарплат в Україні.
"Друге – зверніться до суду, не бійтеся цього робити. Вам мають допомогти навіть юристи вашої компанії, вашої організації чи підприємства. І третє – звертайся зі скаргами до Державної служби з питань праці. Вона з грудня підпорядкована Міністерству економіки", - повідомив Милованов.
Також він запевнив, що міністерство буде слідкувати за скаргами та реагувати на них.
Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав 6 підприємств із 30 найбільших боржників по виплаті заробітних плат.