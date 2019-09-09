Милованов планирует работать с 8 заместителями

“Думаю, их (заместителей министра экономразвития — ред.) будет больше четырех-пяти. Пока планируется восемь человек. Плюс государственный секретарь уже есть. Кроме того, продолжают работать действующие”, — отметил Милованов.

По его словам, команда министра думает разделить направления работы не по отраслям, а по функциям. “Например, функция „регулирования“: это может быть и в экономике, и в агро. Так же, как и приватизация. Или все госуправление. Или вся анти коррупция”, — пояснил он.

Также он отметил, что самостоятельно подбирает себе заместителей, хотя предложения от других представителей власти к нему поступают.

“Были несколько раз очень деликатные предложения обратить внимание на какого-то человека... Но это было на уровне просто бесед. Но не было ни разу, когда мне бы сказали, что это не мое решение. Были ситуации, когда со мной люди были не согласны и не согласны довольно жестко. Я имею в виду премьера. В конце концов мне сказали: это твоя ответственность, твое право, твоя команда. То есть открыто проговаривалось: мы избавляемся старых методов”, — добавил министр.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержали постановление об освобождении от должности члена совета Национального банка Тимофея Милованова.