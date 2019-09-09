Милованов планує працювати із 8 заступниками

“Думаю, їх (заступників міністра економрозвитку — ред.) буде більше чотирьох-п’яти. Поки планується вісім осіб. Плюс державний секретар вже є. Крім того, продовжують працювати чинні”, — зазначив Милованов.

За його словами, команда міністра думає поділити напрями роботи не за галузями, а за функціями. “Наприклад, функція „регулювання“: це може бути і в економіці, і в агро. Так само, як і приватизація. Або все держуправління. Або вся анти корупція”, — пояснив він.

Також він наголосив, що самостійно підбирає собі заступників, хоча пропозиції від інших представників влади до нього надходять.

“Були декілька раз дуже делікатні пропозиції звернути увагу на якусь людину... Але це було на рівні просто бесід. Але не було жодного разу, коли мені б сказали, що це не моє рішення. Траплялися ситуації, коли зі мною люди були не згодні, і не згодні досить жорстко. Я маю на увазі прем’єра. Зрештою мені сказали: це твоя відповідальність, твоє право, твоя команда. Тобто відкрито проговорювалося: ми позбуваємося старих методів”, — додав міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримали постанову про звільнення з посади члена ради Національного банку Тимофія Милованов.