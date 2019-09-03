Депутати прийняли постанову про звільнення Милованова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України підтримали постанову про звільнення з посади члена ради Національного банку Тимофія Милованов. Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Так, депутати прийняли за основу та в цілому постанову про звільнення з посади члена ради Національного банку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованов.
Нагадаємо, 7 липня 2016 року Верховна Рада України призначила до складу Ради Національного банку терміном на 5 років Тимофій Милованов. На першій сесії Верховної Ради України 9-го скликання Тимофій Сергійович був призначений Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.