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Депутати прийняли постанову про звільнення Милованова

Депутати прийняли постанову про звільнення Милованова

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України підтримали постанову про звільнення з посади члена ради Національного банку Тимофія Милованов. Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Так, депутати прийняли за основу та в цілому постанову про звільнення з посади члена ради Національного банку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованов.

Нагадаємо, 7 липня 2016 року Верховна Рада України призначила до складу Ради Національного банку терміном на 5 років Тимофій Милованов. На першій сесії Верховної Ради України 9-го скликання Тимофій Сергійович був призначений Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

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