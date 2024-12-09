Миллион долларов взятки: главе Хозяйственного суда Львовщины сообщено о подозрении
Киев • УНН
Действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области объявлено подозрение в вымогательстве взятки. Они требовали $1 млн от частной компании за нужные решения в апелляционном суде.
Действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщено о подозрении в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП и НАБУ.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь о действующем председателе суда Василии Артемовиче и бывшем Михаиле Юркевиче.
"По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда одной из областей, которых уличили на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
"В рамках досудебного расследования установлено, что лица обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов. Детективами НАБУ и прокурорами САП задокументирована передача части неправомерной выгоды в размере 75 тыс. долл.", - отмечается в сообщении.
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