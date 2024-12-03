Экс заместителя председателя Высшего хозяйственного суда задержали и сообщили о подозрении

Бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины сообщили о подозрении в построении "бизнеса" вместе с другими судьями на судебных решениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Работники ГБР задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях. Ему сообщение о подозрении - говорится в сообщении.

Сообщается, что бывший судья, а ныне адвокат, входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное.

"Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах. Организатор "бизнеса" – тоже бывший чиновник Высшего хозяйственного суда Украины-незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно" своим "судьям, которые выполняли" пожелания заказчиков", информирует ГБР.

Служители Фемиды поставили этот процесс на поток, в течение длительного времени они фактически сделали невозможным принятие решений суда по большинству дел без взяток. Ранее организатор был объявлен в розыск, ему и ряду других участников преступной схемы было сообщено о подозрении в том числе за создание и участие в преступной организации.

Работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается.

Бывший заместитель Высшего хозяйственного суда Украины подозревается в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, и в получении взятки (ч. 1 ст. 255 УК Украины, ч. 2 ст. 368 УК Украины (в редакции закона № 2341-III от 05.04.2001).

"В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - говорится в сообщении.

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