Милитаризация Крыма Россией угрожает безопасности Европы - МИД Чехии

По случаю пятой годовщины оккупации Крыма в Министерстве иностранных дел Чешской Республики также отметили, что они не будут признавать полуостров территорией РФ, а также требуют немедленного освобождения украинских политзаключенных.

"Милитаризация территории Крыма, которая продолжается, а также нарушение беспрепятственного и свободного плавания через Керченский пролив в Азовском море является еще одним вопиющим нарушением международного права. Более того, она создает угрозу стабильности и безопасности в Европе", - заявили в чешском МИД.

В частности, в министерстве отметили, что после оккупации полуострова Российской Федерацией были неоднократно нарушены права человека, в частности, гражданские права крымских татар, а также других этнических и религиозных общин.

"Чешская Республика призывает Российскую Федерацию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека, а также немедленно освободить Олега Сенцова и других незаконно задержанных граждан Украины, включая членов экипажа, которых захватили во время нападения на украинские суда в ноябре 2018", - отметили в МИД Чехии.

Как сообщал УНН, в США заявили, что милитаризация крымского полуострова оккупационной властью Кремля приведет к еще большей изоляции России в международном сообществе.



Напомним, по словам Климкина, к милитаризации Крыма присоединятся к 50 тысяч российского персонала.



