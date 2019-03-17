Мілітаризація Криму Росією загрожує безпеці Європи — МЗС Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки заявили, що мілітаризація території Кримського півострова Російською Федерацією створює загрозу стабільності і безпеки в Європі, передає УНН.
З нагоди п’ятої річниці окупації Криму у Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки також наголосили, що вони не визнаватимуть півострів територією РФ, а також вимагають негайного звільнення українських політв’язнів.
"Мілітаризація території Криму, яка триває, а також порушення безперешкодного і вільного плавання через Керченську протоку в Азовському морі є ще одним кричущим порушенням міжнародного права. Більш того, вона створює загрозу стабільності і безпеки в Європі“, — заявили в чеському МЗС.
Зокрема, в міністерстві наголосили, що після окупації півострову Російською Федерацією були неодноразово порушені права людини, зокрема, громадські права кримських татар, а також інших етнічних та релігійних громад.
“Чеська Республіка закликає Російську Федерацію забезпечити дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини, а також негайно звільнити Олега Сенцова та інших незаконно затриманих громадян України, включно з членами екіпажу, яких захопили під час нападу на українські судна в листопаді 2018 року”, — зазначили в МЗС Чехії.
Як повідомляв УНН, у США заявили, що мілітаризація кримського півострова окупаційною владою Кремля призведе до ще більшої ізоляції Росії у міжнародному співтоваристві.
Нагадаємо, за словами Клімкіна, до мілітаризації Криму долучаться до 50 тисяч російського персоналу.