Милевский признан лучшим футболистом поединка чемпионата Белоруссии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 9420 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 25138 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 43207 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 46663 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 65876 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70484 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100720 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105225 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130474 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130169 просмотра

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Милевский признан лучшим футболистом поединка чемпионата Белоруссии

Милевский признан лучшим футболистом поединка чемпионата Белоруссии

Киев  •  УНН

 • 16129 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Брестское "Динамо" назвало имя лучшего исполнителя победного поединка третьего тура чемпионата Беларуси против "Шахтера" из Солигорска, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Первые две строчки заняли представители Украины - Артем Милевский первый с 31,7 процентов голосов болельщиков, автор гола Александр Нойок с 24,2 процентами голосов стал вторым.

Отметим, что замкнул тройку Роман Юзепчук - 13,4 процента.

Добавим также, после трех туров действующий чемпион Белоруссии "Динамо-Брест" имеет только 4 очка и находится в нижней части турнирной таблицы.

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