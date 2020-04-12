Милевский признан лучшим футболистом поединка чемпионата Белоруссии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Брестское "Динамо" назвало имя лучшего исполнителя победного поединка третьего тура чемпионата Беларуси против "Шахтера" из Солигорска, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Первые две строчки заняли представители Украины - Артем Милевский первый с 31,7 процентов голосов болельщиков, автор гола Александр Нойок с 24,2 процентами голосов стал вторым.
Отметим, что замкнул тройку Роман Юзепчук - 13,4 процента.
Добавим также, после трех туров действующий чемпион Белоруссии "Динамо-Брест" имеет только 4 очка и находится в нижней части турнирной таблицы.