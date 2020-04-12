Мілевського визнано кращим футболістом поєдинку чемпіонату Білорусії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Брестське "Динамо" назвало ім'я кращого виконавця переможного поєдинку третього туру чемпіонату Білорусії проти "Шахтаря" із Солігорська, передає УНН з посиланням на сайт команди.
Перші два рядки посіли представники України – Артем Мілевський перший із 31,7 відсотків голосів уболівальників, автор голу Олександр Нойок з 24,2 відсотками голосів став другим.
Відзначимо, що замкнув трійку Роман Юзепчук - 13,4 відсотки.
Додамо також, після трьох турів чинний чемпіон Білорусії "Динамо-Брест" має тільки 4 очки і знаходиться в нижній частині турнірної таблиці.