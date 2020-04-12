Мілевського визнано кращим футболістом поєдинку чемпіонату Білорусії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Брестське "Динамо" назвало ім'я кращого виконавця переможного поєдинку третього туру чемпіонату Білорусії проти "Шахтаря" із Солігорська, передає УНН з посиланням на сайт команди.

Перші два рядки посіли представники України – Артем Мілевський перший із 31,7 відсотків голосів уболівальників, автор голу Олександр Нойок з 24,2 відсотками голосів став другим.

Відзначимо, що замкнув трійку Роман Юзепчук - 13,4 відсотки.

Додамо також, після трьох турів чинний чемпіон Білорусії "Динамо-Брест" має тільки 4 очки і знаходиться в нижній частині турнірної таблиці.

Українські Національні Новини

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