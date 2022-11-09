Николаевская область: враг в минувшие сутки попал в промышленную инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли промышленную инфраструктуру и частное имущество в Николаевской области, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в среду, 9 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, 8 ноября ориентировочно в 13:55 враг наносил артиллерийские удары по Шевченковской громаде в Николаевском районе. Попадание зафиксировано в объект промышленной инфраструктуры.
В Баштанском районе 8 ноября враг неоднократно обстреливал Широковскую громаду. В результате разрушен один дом, поврежден частный транспорт и зафиксировано попадание по открытым территориям.
Пострадавших нет.
Дополнение
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг российский фейк о том, что жителей Николаевской области собираются эвакуировать.