Николаевская область: враг в минувшие сутки попал в промышленную инфраструктуру

Детали

По данным главы ОВА, 8 ноября ориентировочно в 13:55 враг наносил артиллерийские удары по Шевченковской громаде в Николаевском районе. Попадание зафиксировано в объект промышленной инфраструктуры.

В Баштанском районе 8 ноября враг неоднократно обстреливал Широковскую громаду. В результате разрушен один дом, поврежден частный транспорт и зафиксировано попадание по открытым территориям.

Пострадавших нет.

Дополнение

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг российский фейк о том, что жителей Николаевской области собираются эвакуировать.