Миколаївщина: ворог минулої доби поцілив у промислову інфраструктуру

Деталі

За даними голови ОВА, 8 листопада орієнтовно о 13:55 ворог завдавав артилерійські удари по Шевченківській громаді у Миколаївському районі. Влучання зафіксовано в об’єкт промислової інфраструктури.

У Баштанському районі 8 листопада ворог неодноразово обстрілював Широківську громаду. Внаслідок чого зруйновано один будинок, пошкоджено приватний транспорт та зафіксовано влучання по відкритих територіях.

Постраждалих немає.

Доповнення

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував російський фейк про те, що жителів Миколаївщини збираються евакуювати.