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Миколаївщина: ворог минулої доби поцілив у промислову інфраструктуру

Миколаївщина: ворог минулої доби поцілив у промислову інфраструктуру

Київ • УНН

 • 227279 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російські війська протягом минулої доби обстріляли промислову інфраструктуру та приватне майно у Миколаївській області, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у середу, 9 листопада, у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними голови ОВА, 8 листопада орієнтовно о 13:55 ворог завдавав артилерійські удари по Шевченківській громаді у Миколаївському районі. Влучання зафіксовано в об’єкт промислової інфраструктури.

У Баштанському районі 8 листопада ворог неодноразово обстрілював Широківську громаду. Внаслідок чого зруйновано один будинок, пошкоджено приватний транспорт та зафіксовано влучання по відкритих територіях.

Постраждалих немає.

Доповнення

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував російський фейк про те, що жителів Миколаївщини збираються евакуювати.

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