Николаевщина: враг атаковал акваторию Очаковской громады из артиллерии

Детали

В понедельник, в 18:25 и 19:54, враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. В результате ударов, как отмечает ОВА, пострадавших нет.

Ким добавляет, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

На территории Андреевского лесничества, что на Николаевщине, возник масштабный пожар, который к вечеру уже локализовали.