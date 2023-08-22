Николаевщина: враг атаковал акваторию Очаковской громады из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В течение понедельника враг нанес удар по акватории Очаковской громады Николаевщины. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
В понедельник, в 18:25 и 19:54, враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. В результате ударов, как отмечает ОВА, пострадавших нет.
Ким добавляет, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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На территории Андреевского лесничества, что на Николаевщине, возник масштабный пожар, который к вечеру уже локализовали.