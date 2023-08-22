Миколаївщина: ворог атакував акваторію Очаківської громади з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Протягом понеділка ворог завдав удару по акваторії Очаківської громади Миколаївщини. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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У понеділок, о 18:25 та 19:54, ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Унаслідок ударів, як зазначає ОВА, постраждалих немає.
Кім додає, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
На території Андріївського лісництва, що на Миколаївщині, виникла масштабна пожежа, яку надвечір уже локалізували.