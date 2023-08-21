Масштабну пожежу в лісі на Миколаївщині локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Масштабну пожежу на території Андріївського лісництва в Миколаївській області локалізували. Через поривчастий вітер її площа зросла до 40 га, з них 5 га верхової. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
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«Миколаївщина: станом на 17:35 масштабну пожежу на території Андріївського лісництва локалізовано. Через поривчастий вітер її площа зросла до 40 га, з них 5 га верхової», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що до гасіння від ДСНС залучено 120 вогнеборців, задіяно 20 одиниць спеціальної техніки.
«Вогнеборці постійно здійснюють моніторинг ситуації за допомогою квадроциклу, а також проводять аеророзвідку за допомогою квадрокоптера. Також пожежу ліквідовують представники лісгоспу. Приборкувати пожежу допомагає місцеве населення», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, сьогодні на території Андріївського лісництва, що на Миколаївщині, знову виникла масштабна пожежа. Площа пожежі станом на 15:00 ставила 20 гектарів.