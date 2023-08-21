Масштабный пожар в лесу на Николаевщине локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Масштабный пожар на территории Андреевского лесничества в Николаевской области локализовали. Из-за порывистого ветра его площадь выросла до 40 га, из них 5 га верхового. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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«Николаевщина: по состоянию на 17:35 масштабный пожар на территории Андреевского лесничества локализован. Из-за порывистого ветра его площадь возросла до 40 га, из них 5 га верхового», - говорится в сообщении.
Сообщается, что к тушению от ГСЧС привлечено 120 пожарных, задействовано 20 единиц специальной техники.
«Пожарные постоянно осуществляют мониторинг ситуации с помощью квадроцикла, а также проводят аэроразведку с помощью квадрокоптера. Также пожар ликвидируют представители лесхоза. Укрощать пожар помогает местное население», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, сегодня на территории Андреевского лесничества, что на Николаевщине, снова возник масштабный пожар. Площадь пожара по состоянию на 15:00 составляла 20 гектаров.