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Николаевская область: ночью от вражеского ракетного удара пострадало предприятие Катара - Ким

Киев • УНН

 • 199307 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В результате ночного вражеского ракетного удара пострадало предприятие Катара в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Николаевская область: ночью от вражеского ракетного удара пострадало предприятие Катара - Ким

Цитата

"Вчера ночью бахнуло... Скрывать не буду, там ракеты... Российские оккупанты напали на предприятие Катара на территории нашей области", - сказал Ким в видеообращении.

Детали

По его словам, пострадавших по состоянию на утро нет, два ангара пустые.

"Охранник пострадал от разбитого стекла", - добавил Ким.

Дополнение

В Генштабе ВСУне исключают проведении вооруженными силами российской федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

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