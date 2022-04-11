Николаевская область: ночью от вражеского ракетного удара пострадало предприятие Катара - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В результате ночного вражеского ракетного удара пострадало предприятие Катара в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера ночью бахнуло... Скрывать не буду, там ракеты... Российские оккупанты напали на предприятие Катара на территории нашей области", - сказал Ким в видеообращении.
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По его словам, пострадавших по состоянию на утро нет, два ангара пустые.
"Охранник пострадал от разбитого стекла", - добавил Ким.
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