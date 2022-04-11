Николаевская область: ночью от вражеского ракетного удара пострадало предприятие Катара - Ким

Цитата

"Вчера ночью бахнуло... Скрывать не буду, там ракеты... Российские оккупанты напали на предприятие Катара на территории нашей области", - сказал Ким в видеообращении.

Детали

По его словам, пострадавших по состоянию на утро нет, два ангара пустые.

"Охранник пострадал от разбитого стекла", - добавил Ким.

Дополнение



В Генштабе ВСУне исключают проведении вооруженными силами российской федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.