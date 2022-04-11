Миколаївщина: вночі від ворожого ракетного удару постраждало підприємство Катару - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Внаслідок нічного ворожого ракетного удару постраждало підприємство Катару у Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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"Вчора вночі бахнуло... Приховувати не буду, там ракети... Російські окупанти напали на підприємство Катару на території нашої області", - сказав Кім у відеозверненні.
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З його слів, постраждалих станом на ранок немає, два ангари порожні.
"Охоронець постраждав від розбитого скла", - додав Кім.
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