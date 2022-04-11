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Генштаб - війська рф можуть вдатися до провокаційних дій на території Придністровʼя Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії

Київ • УНН

 • 142964 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Генштабі не виключають проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави. Про це повідомляє УНН.

Генштаб - війська рф можуть вдатися до провокаційних дій на території Придністровʼя Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії

Деталі

Розпочалася сорок сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти нашої Держави.

Противник продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями, окупанти намагатимуться відновити наступ.

Здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Імовірно, зазначене озброєння буде переміщено на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Також, для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу, здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року.

Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

На Слобожанському напрямку окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.

На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА “Орлан-10”.

Додамо

На Харківщині від ворожих обстрілів загинуло 10 осіб, серед них – дитина.

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